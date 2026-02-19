Депутаты одобрили законопроект об увеличении взносов за военную службу

На заседании Жогорку Кенеша депутаты без обсуждения в третьем чтении одобрили поправки в кодексы КР о неналоговых доходах и о правонарушениях, а также в Закон «О всеобщей воинской обязанности граждан КР, о военной и альтернативной службах».

Документом предлагается исключить размеры взносов, предусмотренных в действующем законодательстве:

прохождение альтернативной службы — 18 тысяч сомов;

прохождение сборов мобилизационного резерва — 50 тысяч сомов;

освобождение от призыва на военную службу с зачислением в запас второй категории — 25 тысяч сомов.

Вместо этих сумм предлагается прописать, что размер денежных взносов, поступающих в республиканский бюджет, определяет кабинет министров КР.

Также законопроектом предлагается в 10 раз повысить штраф за нарушение военнообязанным или призывником правил воинского учета — с 1 тысячи сомов до 10 тысяч сомов.

При этом после принятия законопроекта предлагается внести изменения в подзаконные акты КР, которые предусматривают значительное увеличение взносов, как отмечается, с учетом нынешнего экономического роста и инфляции: