Власть

Депутаты одобрили законопроект об увеличении взносов за военную службу

На заседании Жогорку Кенеша депутаты без обсуждения в третьем чтении одобрили поправки в кодексы КР о неналоговых доходах и о правонарушениях, а также в Закон «О всеобщей воинской обязанности граждан КР, о военной и альтернативной службах».

Документом предлагается исключить размеры взносов, предусмотренных в действующем законодательстве:

  • прохождение альтернативной службы — 18 тысяч сомов;
  • прохождение сборов мобилизационного резерва — 50 тысяч сомов;
  • освобождение от призыва на военную службу с зачислением в запас второй категории — 25 тысяч сомов.

Вместо этих сумм предлагается прописать, что размер денежных взносов, поступающих в республиканский бюджет, определяет кабинет министров КР.

Также законопроектом предлагается в 10 раз повысить штраф за нарушение военнообязанным или призывником правил воинского учета — с 1 тысячи сомов до 10 тысяч сомов.

При этом после принятия законопроекта предлагается внести изменения в подзаконные акты КР, которые предусматривают значительное увеличение взносов, как отмечается, с учетом нынешнего экономического роста и инфляции:

  • гражданам от 22 до 40 лет, прошедшим альтернативную службу и изъявившим желание пройти сборы мобилизационного резерва, — 75 тысяч сомов;
  • военнообязанным до 30 лет, состоящим на воинском учете запаса первой категории и изъявившим желание пройти сборы мобилизационного резерва по программе подготовки офицеров запаса и получить первое воинское звание офицерского состава, — 90 тысяч сомов;
  • гражданам, призванным на альтернативную службу по семейным обстоятельствам, — 25 тысяч сомов;
  • гражданам, призванным на альтернативную службу и имеющим степень ограничения по состоянию здоровья, — 40 тысяч сомов;
  • гражданам 25 лет и старше, не прошедшим военную или альтернативную службы и не изъявившим желание пройти сборы мобилизационного резерва, для зачисления в запас второй категории — 50 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/362662/
просмотров: 307
