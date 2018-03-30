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Общество

Призыв в армию. Как стать солдатом, или Чем грозит попытка откосить от службы

Фото Государственного комитета по делам обороны. Начальник управления призыва ГКДО Арстанбек Керималиев

Весенний призыв 2018 года значительно отличается от предыдущих кампаний. Госкомитет по делам обороны изменил порядок прохождения службы, в том числе и альтернативной. А новобранцу теперь надо не только пройти медкомиссию, но и продемонстрировать отменную физическую подготовку.

ИА «24.kg» выяснило у начальника управления призыва Госкомитета по делам обороны Арстанбека Керималиева, с какими еще новшествами столкнутся призывники.

— Сколько новобранцев ежегодно призывают в армию?

— В армию призываем два раза в год — весной и осенью. Число призывников колеблется, но это около трех тысяч человек в кампанию. Призыву подлежат молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, годные к военной службе по медицинским показателям и физическим данным.

— Для чего внедряют новые условия отбора в вооруженные силы?

— Экзамен по физической подготовке мы ввели в этом году. И, как показало начало призывной кампании, не все новобранцы хорошо подготовлены физически. К примеру, если в аттестате у молодого человека пятерка по физкультуре, то на сборном пункте он сдает экзамен на тройку. Многие ребята, придя в армию, жалуются на плохое физическое состояние.

Чтобы улучшить отбор в армию и уменьшить жалобы солдат на здоровье, мы и ввели новые экзамены.

Арстанбек Керималиев

— Кто теперь входит в призывную комиссию?

— Терапевт, окулист, ЛОР, хирург, кожвенеролог, фтизиатр, рентгенолог. Они проверяют состояние здоровья будущих солдат. После полного обследования призывника его еще раз осмотривает старший врач. Затем парни сдают экзамены по физической подготовке, которые принимаем я и сотрудники отдела альтернативной службы с представителями войсковых частей.

— Эти ноу-хау помогают избежать коррупции?

— Коррупционные схемы исключены на сто процентов. При подготовке законопроекта, где указывается, что призывник должен сдать экзамены по физподготовке, мы решили снимать все на видеокамеру. В случае каких-либо жалоб мы можем предъявить съемку как доказательство. По итогам каждого дня записываем видео на диски, которые хранятся в архиве на базе республиканского сборного пункта.

После изменения Закона «О государственной службе» некоторые призывники уходили в армию «по звонку». Родители просили взять их детей, чтобы потом получить доступ к государственной службе.

Арстанбек Керималиев

— У нас много парней призывного возраста, но в армию призывают около трех тысяч. Раньше многие проходили через военные кафедры, но их ликвидировали. Как быть тем, кто окончил вуз после 2016 года?

— Если молодой человек не в состоянии служить в армии из-за плохого здоровья, он получает военный билет, где указано: не годен к строевой службе. За два года мы убрали стереотип, что в армии служат рабочие и крестьяне. Новый метод отбора позволит человеку готовиться к армии. Тем, кто не хочет проходить срочную службу, мы предоставляем выбор — альтернативную. Не все же потом пойдут работать в милицию или прокуратуру. Военный билет у тех, кто прошел «альтернативу», позволит работать в гражданских государственных организациях.

Осенью 2018 года призывники пройдут более углубленную медицинскую комиссию. Им придется сдать психологические тесты. Это позволит выявить людей, склонных к суициду.

— В случае если парень отказывается служить в армии, ждет ли его какая-то ответственность?

— Да, по закону человека, уклоняющегося от военной службы, ждет уголовная ответственность. В частности, это до двух лет лишения свободы или штраф в размере 500 расчетных показателей (50 тысяч сомов. — Прим. ИА «24.kg»).

— Согласно нововведениям, пройти альтернативную службу по семейным обстоятельствам можно, заплатив 18 тысяч сомов. Откуда взялась эта сумма? И если таких денег нет, а военный билет нужен?

— Закон «О всеобщей воинской обязанности» гласит, что всем необходимо пройти военную или альтернативную службу. По старому законодательству можно было просто заплатить деньги и получить военный билет.

Сейчас мы предлагаем право выбора: если не хочешь служить в армии — плати деньги, если денег нет, придется служить. Мы никого не заставляем.

Арстанбек Керималиев

Расчет платы за прохождение альтернативной службы брался пропорционально штрафу за уклонение от прохождения военной и альтернативной службы. Если парень не может служить по семейным обстоятельствам, но способен заплатить 18 тысяч сомов, он может идти в силовые структуры. Молодые люди, отказывающиеся служить по религиозным убеждениям, могут заплатить в казну 25 тысяч сомов и отработать 108 часов в свободное от работы или учебы время. Но в дальнейшем этот человек не сможет работать в силовых органах. Все деньги поступают в Минфин.
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