Призыв в армию. Как стать солдатом, или Чем грозит попытка откосить от службы

Весенний призыв 2018 года значительно отличается от предыдущих кампаний. Госкомитет по делам обороны изменил порядок прохождения службы, в том числе и альтернативной. А новобранцу теперь надо не только пройти медкомиссию, но и продемонстрировать отменную физическую подготовку.

ИА «24.kg» выяснило у начальника управления призыва Госкомитета по делам обороны Арстанбека Керималиева, с какими еще новшествами столкнутся призывники.

— Сколько новобранцев ежегодно призывают в армию?

— В армию призываем два раза в год — весной и осенью. Число призывников колеблется, но это около трех тысяч человек в кампанию. Призыву подлежат молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, годные к военной службе по медицинским показателям и физическим данным.

— Для чего внедряют новые условия отбора в вооруженные силы?

— Экзамен по физической подготовке мы ввели в этом году. И, как показало начало призывной кампании, не все новобранцы хорошо подготовлены физически. К примеру, если в аттестате у молодого человека пятерка по физкультуре, то на сборном пункте он сдает экзамен на тройку. Многие ребята, придя в армию, жалуются на плохое физическое состояние.

Чтобы улучшить отбор в армию и уменьшить жалобы солдат на здоровье, мы и ввели новые экзамены. Арстанбек Керималиев

— Кто теперь входит в призывную комиссию?

— Терапевт, окулист, ЛОР, хирург, кожвенеролог, фтизиатр, рентгенолог. Они проверяют состояние здоровья будущих солдат. После полного обследования призывника его еще раз осмотривает старший врач. Затем парни сдают экзамены по физической подготовке, которые принимаем я и сотрудники отдела альтернативной службы с представителями войсковых частей.

— Эти ноу-хау помогают избежать коррупции?

— Коррупционные схемы исключены на сто процентов. При подготовке законопроекта, где указывается, что призывник должен сдать экзамены по физподготовке, мы решили снимать все на видеокамеру. В случае каких-либо жалоб мы можем предъявить съемку как доказательство. По итогам каждого дня записываем видео на диски, которые хранятся в архиве на базе республиканского сборного пункта.

После изменения Закона «О государственной службе» некоторые призывники уходили в армию «по звонку». Родители просили взять их детей, чтобы потом получить доступ к государственной службе. Арстанбек Керималиев

— У нас много парней призывного возраста, но в армию призывают около трех тысяч. Раньше многие проходили через военные кафедры, но их ликвидировали. Как быть тем, кто окончил вуз после 2016 года?

— Если молодой человек не в состоянии служить в армии из-за плохого здоровья, он получает военный билет, где указано: не годен к строевой службе. За два года мы убрали стереотип, что в армии служат рабочие и крестьяне. Новый метод отбора позволит человеку готовиться к армии. Тем, кто не хочет проходить срочную службу, мы предоставляем выбор — альтернативную. Не все же потом пойдут работать в милицию или прокуратуру. Военный билет у тех, кто прошел «альтернативу», позволит работать в гражданских государственных организациях.

Осенью 2018 года призывники пройдут более углубленную медицинскую комиссию. Им придется сдать психологические тесты. Это позволит выявить людей, склонных к суициду.

— В случае если парень отказывается служить в армии, ждет ли его какая-то ответственность?

— Да, по закону человека, уклоняющегося от военной службы, ждет уголовная ответственность. В частности, это до двух лет лишения свободы или штраф в размере 500 расчетных показателей (50 тысяч сомов. — Прим. ИА «24.kg»).

— Согласно нововведениям, пройти альтернативную службу по семейным обстоятельствам можно, заплатив 18 тысяч сомов. Откуда взялась эта сумма? И если таких денег нет, а военный билет нужен?

— Закон «О всеобщей воинской обязанности» гласит, что всем необходимо пройти военную или альтернативную службу. По старому законодательству можно было просто заплатить деньги и получить военный билет.

Сейчас мы предлагаем право выбора: если не хочешь служить в армии — плати деньги, если денег нет, придется служить. Мы никого не заставляем. Арстанбек Керималиев

Расчет платы за прохождение альтернативной службы брался пропорционально штрафу за уклонение от прохождения военной и альтернативной службы. Если парень не может служить по семейным обстоятельствам, но способен заплатить 18 тысяч сомов, он может идти в силовые структуры. Молодые люди, отказывающиеся служить по религиозным убеждениям, могут заплатить в казну 25 тысяч сомов и отработать 108 часов в свободное от работы или учебы время. Но в дальнейшем этот человек не сможет работать в силовых органах. Все деньги поступают в Минфин.