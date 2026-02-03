Как используют средства от альтернативной службы, рассказали в Минобороны КР

Как используют средства, поступившие от альтернативной службы, рассказали в Министерстве обороны Кыргызстана. Первый заместитель главы ведомства Талайбек Шаршеев ответил на вопросы членов парламентского комитета по бюджету.

По его данным, в 2024 году от альтернативной службы поступило 714 миллионов сомов. Средства направляют на ремонт казарм и других помещений в воинских частях, а также на улучшение условий службы и материально-технической базы военных объектов.

На заседании комитета рассматривали законопроект, которым предлагается повысить денежные взносы за альтернативную службу.

Напомним, депутат Дастан Бекешев выступил против этой инициативы.

Ранее сообщалось, что оплата для граждан, призванных на альтернативную службу по семейным обстоятельствам, составляет 18 тысяч сомов и 25 тысяч для граждан, признанных имеющими степень ограничения по состоянию здоровья. В законопроекте предлагается установить для них 25 и 50 тысяч сомов соответственно. Поднять оплату с 25 до 50 тысяч сомов за прохождение альтернативной службы предлагается и для тех граждан, кто зарегистрирован в религиозной организации, вероучение которой не допускает пользования оружием и службы в Вооруженных силах.

По данным Минобороны, действующие расчетные показатели установлены в 2017 году, и новые размеры оплаты предлагается изменить с учетом нынешнего экономического роста и инфляции.