Минобороны хочет увеличить ставки сборов за альтернативную службу в 1,5 раза. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат парламента Дастан Бекешев.

По его словам, этого делать нельзя.

«Бедным гражданам будет очень тяжело. Как правило, любое увеличение бьет именно по их карману», — сказал нардеп.

Ранее сообщалось, что оплата для граждан, призванных на альтернативную службу по семейным обстоятельствам, составляет 18 тысяч сомов и 25 тысяч для граждан, признанных имеющими степень ограничения по состоянию здоровья. В законопроекте предлагается установить для них 25 и 50 тысяч сомов соответственно. Поднять оплату с 25 до 50 тысяч сомов за прохождение альтернативной службы предлагается и для тех граждан, кто зарегистрирован в религиозной организации, вероучение которой не допускает пользования оружием и службы в Вооруженных силах.

По данным Минобороны, действующие расчетные показатели установлены в 2017 году, и новые размеры оплаты предлагается изменить с учетом нынешнего экономического роста и инфляции.