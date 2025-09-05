Омбудсмен выявила нарушения медосмотра призывников в 25 военкоматах Кыргызстана

В ходе весенней кампании призыва на военную службу институт омбудсмена провел мониторинг 25 военкоматов и выявил серьезные нарушения. Об этом сообщила пресс-служба акыйкатчи.

Результаты проверки показали, что основная проблема в военкоматах заключается в нарушении порядка прохождения медицинского осмотра:

во время мониторинга в Свердловском районном военкомате Бишкека из-за отсутствия специалистов главный врач (терапевт) подписывал документы за других медиков и подтверждал пригодность к службе;

в Ленинском, Жайылском и Сокулукском районных военкоматах отсутствовали хирурги, офтальмологи, дерматологи и неврологи.

Из-за этих нарушений на службу направляли молодых людей с серьезными проблемами со здоровьем, что во время прохождения службы приводило к ухудшению их состояния и тяжелым последствиям.

Во время весеннего призыва 2025 года среди призванных солдат четверо с хроническими заболеваниями после прохождения службы вновь прошли медицинский осмотр и признаны непригодными к службе из-за обострения болезней.