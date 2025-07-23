В России подготовили законопроект о призыве в армию круглый год

В Госдуму внесли законопроект о круглогодичной работе призывных комиссий — они будут готовить к отправке в армию весь год.

Его авторы депутаты от «Единой России» Андрей Картаполов и Андрей Красов хотят, чтобы призыв в армию стал постоянным и проходил не только осенью и весной.

Сейчас во время призыва граждане должны пройти медицинский осмотр, психологический отбор и явиться на заседание призывной комиссии. Эти процедуры призывники, по предложению депутатов, будут проходить в течение всего года. А в нынешние сроки призыва (с 1 апреля по 15 июня и с 1 октября по 31 декабря) призывников будут отправлять к местам службы.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он разработан по указанию президента, документ будут принимать осенью. Он может вступить в силу с 1 января 2026 года.

Напомним, прежде в РФ был упорядочен традиционный весенний и осенний призыв в армию.