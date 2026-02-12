Парламент одобрил законопроект об увеличении сборов за альтернативную службу

Жогорку Кенеш 12 февраля одобрил в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (в Кодекс о неналоговых доходах, Кодекс о правонарушениях, закон «О всеобщей воинской обязанности граждан, о военной и альтернативной службах»)».

Министерство обороны Кыргызстана предлагает увеличить оплату прохождения сборов мобилизационного резерва и альтернативной службы.

Так, в статье о призыве на сборы мобилизационного резерва предлагается прописать, что граждане должны внести 750 расчетных показателей (75 тысяч сомов) в доход республиканского бюджета. Сейчас оплата составляет 500 расчетных показателей (50 тысяч). Оплату сборов мобилизационного резерва по программе подготовки офицеров запаса также предлагается повысить — с 70 тысяч до 90 тысяч сомов.

Повышение коснется и альтернативной службы. Если сейчас оплата составляет 18 тысяч сомов для граждан, призванных на альтернативную службу по семейным обстоятельствам, и 25 тысяч для граждан, признанных имеющими степень ограничения по состоянию здоровья, то в законопроекте предлагается установить 25 и 50 тысяч сомов соответственно. Поднять оплату с 25 до 50 тысяч сомов за прохождение альтернативной службы предлагается и для тех граждан, кто зарегистрирован в религиозной организации, вероучение которой не допускает пользование оружием и службу в Вооруженных силах.

Предлагается увеличить и оплату зачисления в запас второй категории. Это касается граждан от 25 лет, не прошедших военную или альтернативную службу и не изъявивших желание пройти сборы мобилизационного резерва, при отсутствии в отношении них материалов по факту уклонения от призыва. Сейчас оплата составляет 25 тысяч сомов, поднять предлагается до 50 тысяч.

Кроме этого, Минобороны планирует увеличить штраф за нарушение военнообязанным или призывником правил воинского учета с 10 расчетных показателей (1 тысяча сомов) до 100 расчетных показателей (10 тысяч).

В справке-обосновании к законопроекту говорится, что действующие расчетные показатели установлены в 2017 году и новые размеры оплаты предлагается изменить с учетом нынешнего экономического роста и инфляции.