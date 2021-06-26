Третья волна COVID-19. Что делать, если заболел, и о чем надо забыть

Последние две недели в Кыргызстане отмечается рост заболеваемости COVID-19 и внебольничной пневмонией. Накануне выявили более 930 случаев. Такие показатели были во время «черного июля» прошлого года. И в ближайшие две недели эксперты прогнозируют резкий рост заболеваемости — до 1,5 тысячи человек в день.

Как предупредить заражение и что делать, если уже заболел, 24.kg рассказал специалист Республиканского центра укрепления здоровья Сагын Уезбаев.

— Что нужно делать, чтобы не заболеть?

— Конечно, самый эффективный способ профилактики — вакцинация. Перед получением прививки стоит проконсультироваться с врачом. Могут быть индивидуальные противопоказания: аллергические реакции, хронические заболевания и так далее.

Чтобы снизить риск заражения, необходимо избегать мест скопления людей. Без необходимости лучше не посещать медицинские учреждения. Некоторые люди, не подозревая о наличии у них вируса, могут заразить окружающих.

Без назначения врача не стоит сдавать анализы и инструментальное обследование: компьютерную томографию, рентген. Там тоже могут быть возможные больные.

Также это касается транспорта. К сожалению, люди не носят маски, в салонах большая скученность. Если есть возможность перейти на удаленный режим работы или изменить график, чтобы избежать часов пик, то лучше это сделать. Кроме того, можно использовать альтернативные средства передвижения: пешком, на велосипеде, самокате.

Носите маску. Она выполняет барьерную функцию. Но носить ее можно до увлажнения или загрязнения, после чего надо сменить. Тканевую потом можно постирать и прогладить. Она также эффективно выполняют защитную функцию.

Маска до 70 процентов снижает риск инфицирования, если ее носят и здоровый человек, и заболевший.

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С собой необходимо носить антисептик на спиртовой основе. И при каждом контакте с поверхностью — поручни в транспорте, наличные деньги, кнопками банкомата, после рукопожатия и так далее обрабатывать руки. Количество антисептика должно быть таким, чтобы одна-две капли перелилось через ладонь.

Помещения нужно постоянно проветривать, особенно если в нем бывает много посетителей.

— Нужно ли принимать какие-нибудь средства, например, витамины, в профилактических целях?

— Витаминные комплексы лучше принимать только по рекомендации врача. Сейчас много овощей, фруктов, ягод. Включайте их в рацион. Лимоны сейчас дешевые, можно то же варенье из него сделать и добавлять в чай. В цитрусе содержится много витамина С, который повышает сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям, улучшает тонус сосудов, снижает проницаемость клеточной мембраны.

Но главнее всего — психологический настрой. При эмоциональной подавленности, панических настроениях выделяется гормон, вырабатываемый надпочечниками, — кортизол.

Он в свою очередь влияет на обмен углеводами, а именно глюкозы. Идет ее задержка в организме, из-за этого он становится «рыхлым», снижается его сопротивляемость инфекционным заболеваниям.

— А если все же заболел, что делать?

— COVID-19 приходит, скажем так, незаметно, под маской простудных заболеваний, чаще всего гриппа, ОРВИ. И отличить его самостоятельно крайне тяжело.

Самостоятельно ставить себе диагноз не надо. Это делается на основании либо лабораторных, либо клиническо-эпидемиологических данных.

Но и бежать сломя голову в поликлинику при первых симптомах, сдавать анализы тоже не стоит. Необходимо сначала связаться со своим врачом или позвонить на горячую линию 118, объяснить свое состояние, получить консультацию. При необходимости врач направит мобильную бригаду.

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Желательно изолироваться в отдельной комнате, стараться не контактировать с другими членами семьи. Выходить из комнаты в маске, обрабатывать руки. Больному необходимо следить за температурой, частотой сердечных сокращений и наличием кашля и отдышки, ухудшением состояния. Это три основных показателя, по которым врач может принять решение о необходимости госпитализации.

Больной должен хорошо питаться, несмотря на то, что COVID-19 отбивает аппетит.

При болезни идет мощное расходование иммунных клеток, организму надо давать белки — нежирное мясо. При этом уменьшить мучное, лучше заменить растительными углеводами.

Не стоит постоянно лежать в постели. По возможности двигательную активность увеличивать, делать физзарядку, в своем доме можно выйти во двор.

— У нас многие любят больше доверять советам из Сети, нежели назначениям врачей. Это не опасно?

— Не стоит этого делать. Самолечением мы можем себе же и навредить. Можем принять препарат, после которого другие не будут иметь никакого эффекта.

Наш клинический протокол, по которому сейчас лечат больных, разработан группой высококлассных специалистов, более 20 человек. Он получил высокую оценку и от ВОЗ, и от Центра по контролю заболеваемости (США).

Подчеркну, что против COVID-19 специфического лекарства нет. Он лечится только иммунитетом человека. Не надо перегружать организм ненужными лекарствами и водой. Жидкость, которая при COVID-19 накапливается в легких, очень трудно выводится. Она становится густой, вязкой. А у нас люди любят капельницы.