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Общество

Беспорядки в Бишкеке. Журналист Али Токтакунов рассказал о допросе в МВД

Журналист Али Токтакунов вышел с допроса из МВД. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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По его словам, его допросили в качестве свидетеля по делу о беспорядках, которые произошли в октябре 2020 года.

«Я сказал, что ради справедливости нужно допросить Садыра Жапарова, Камчыбека Ташиева, Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова. В те дни они тоже были на площади Ала-Тоо. Этому нужно дать юридическую оценку. Нужно также уточнить, законно ли выпускали людей из тюрем в октябре. Кто виноват в смерти Умутбека Алтынбек уулу? В ранениях десятков людей? Нужно допрашивать всех и привлекать к ответственности», — отметил журналист.

Напомним, 5-6 октября 2020 года прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября ЦИК вынужденно аннулировала итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Под стражей остается Фарид Ниязов, другим изменили меру пресечения на домашний арест. В мае был задержан лидер партии «Туран» Жениш Молдокматов. Его водворили в СИЗО-1 Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198614/
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