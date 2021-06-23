Поправки в закон об НПО негативно скажутся на жизни людей в регионах Кыргызстана. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщила исполнительный директор фонда «Женская демократическая сеть» Гульжан Байбетова.

«По республике больше 30 тысяч НПО. Немалая их часть работает в регионах. Они делают вклад в развитие республики. Работают совместно с местными органами власти. Решают на местах множество социальных проблем. Дополнительные проверки повлекут за собой закрытие ряда НПО. Это здесь, в столице, сдать еще один отчет не проблема. В регионах людям придется ездить в областные центры. В конечном итоге эта волокита приведет к закрытию организаций, и все это скажется на качестве жизни граждан в регионах», — сказала она.

Напомним, 17 июня Жогорку Кенеш принял поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и попросили Садыра Жапарова наложить на закон вето.