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Общество

В четырех селах Баткена больше месяца нет ни поливной, ни питьевой воды

В четырех селах Баткенского района второй месяц нет ни поливной, ни питьевой воды. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, жители сел Орто-Сай, Паскы-Арык, Карабак и Достук в этом году остались без урожая.

«Живу в селе Паскы-Арык, воды нет с начала мая, в соседнем селе с начала весны не было воды. До этого тоже было мало, поэтому я лично не сажал ничего на поле. Но то, что посадил в своем огороде, все засохло. Даже двухлетний клевер. Не знаем, чем теперь будем кормит скот. Из-за заморозков баткенцы в этом году не получили и урожай абрикосов. Теперь у нас нет еще и овощей, даже для себя», — рассказал Бегали Пирматов.

По его словам, в селе второй месяц нет и питьевой воды.

«В нашем селе живут 600 человек. Вынуждены таскать воду из соседнего села. Те, у кого машины, привозят. Несколько раз помог водовоз одного из банков», — рассказал Бегали Пирматов.

жителей Паскы-Арык
Фото жителей Паскы-Арык. Огород сельчан

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В областной администрации Баткена сообщили, что к завтрашнему дню все населенные пункты сельской управы Самаркандек получат поливную воду.

«Села остались без воды из-за ремонтных работ на каналах со стороны Таджикистана и Кыргызстана», — отметили в пресс-службе полпреда.

Напомним, ранее руководитель Ассоциации водопользователей Баткенского района Уланбек Калдарбеков сообщил, что в каналах Кайырма и Жыйноо очень мало воды, так как Таджикистан не пропускает.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198512/
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