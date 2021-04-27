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Общество

В трех каналах Баткенского района критически низкий уровень воды

Во внутренних каналах в Баткенском районе критически низкий уровень воды. Об этом 24.kg сообщил руководитель Ассоциации водопользователей Баткенского района Уланбек Калдарбеков.

По его словам, у каналов Ак-Татыр, Кайырма и Жыйноо объем воды в три раза меньше, чем в прошлом году.

«Как известно, эти каналы проходят через таджикские села. У нас есть соглашение об их совместном использовании. Но в этом году они решили полностью перекрыть воду. Объем подачи воды сократили в три раза, в некоторые дни вообще ничего не дают. Жители района не знают, как и чем поливать свои огороды», — говорит Уланбек Калдарбеков.

Отметим, данные каналы пополняются из рек Кыргызстана — Чечме и Ак-Суу.

«Ситуация на водозаборе «Головной» тоже не решена», — отметил Уланбек Калдарбеков.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана. 17 апреля жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить работу, так как, по их мнению, она должна проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу. Полпред правительства в Баткене обещал, что с обеспечением местных жителей поливной водой проблем не возникнет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191760/
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