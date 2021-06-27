Много ненависти и оскорблений в соцсетях. Испанец о жизни в Кыргызстане

Оскар Херреро — испанец, приехал в Кыргызстан два года назад. Как сам признается, жить здесь не планировал, но всему виной любовь.
Свою судьбу Оскар встретил именно здесь, в маленькой горной центральноазиатской республике.
Оскар был заядлым путешественником, и Кыргызстан стал 83-й страной по счету, которую он посетил.
«Я уезжал пару раз. Назад вернулся из Афганистана, чтобы провести еще немного времени с той, которая сейчас является моей женой. Я бы сказал, что она и есть главная причина, по которой я здесь. Сейчас преподаю, и у нас есть собственный бизнес, где мы подаем испанские закуски и освежающую сангрию», — рассказал Оскар.
— Вас легко удивить? Что вы нашли необычного в Кыргызстане?
— Меня Кыргызстан поразил. Начну с того, что я вообще не люблю искать информацию о стране, в которую собираюсь поехать.
Так что, почти ничего не зная об очередном уголке земли, который намериваешься посетить, легко удивиться. Природа здесь потрясающая, чего я совсем не ожидал.
Что касается Бишкека, я думаю, что этот город полон энергии и имеет особую душу, особую идентичность, которой нет в других крупных городах Центральной Азии.Оскар Херреро
— Кыргызстан принято сравнивать с различными государствами и многие иностранцы, действительно, находят здесь схожие черты со своими родными городами. А вам что-нибудь напоминает здесь о родной Испании?
— Почти ничего. Совершенно разные страны, разные культуры, разные народы. Это ни хорошо и ни плохо, это констатация факта. Но это не значит, что я люблю Кыргызстан меньше, чем свою родину.
— Чего вам не хватает в Бишкеке в частности и в Кыргызстане в целом?
— Моей семьи и друзей.
Но главное — это еда, такие продукты, которые не найти за пределами моей родины. Но я бы сказал, что у Бишкека и Кыргызстана есть что предложить.Оскар Херреро
Так что скучать не придется, есть чем занять голову.
— Что вам больше всего приглянулось в Бишкеке?
— Мне понравилась территория вокруг Филармонии, по крайней мере в туристическом плане. Теперь, когда я живу в Бишкеке, ищу комфорт, а не любуюсь архитектурой.
Много ресторанов, парков и мест для отдыха по всему городу. Мне тоже нравится ночная жизнь в Бишкеке — очень дружелюбно и тепло.
— Что вам нравится в национальной кухне?
— Мои любимые блюда — плов, шашлык и сыр чечил. Я не большой любитель мяса, но шашлык действительно вкусный.
Да, я живу в Бишкеке, не будучи большим поклонником мяса, это немного странно.
Плов немного похож на нашу испанскую паэлью.Оскар Херреро
— А что никогда бы не попробовали?
— Глаза барана. Я просто не понимаю это блюдо и не хочу рисковать.
— Что вас привлекло в местном населении при близком знакомстве?
— Гостеприимство. Оно, действительно, потрясающее.
Каждый хочет помочь, показать свою жизнь, себя, страну. Многие открывали мне двери своих домов, и я встретил здесь замечательных людей.
— Есть то, что разочаровало?
— Мне не нравилась реакция людей на мою жену и на меня. У меня были проблемы с таксистами, которые говорили то, чего не следовало. Даже один чуть не сбил на машине, когда поездка закончилась. У нас было интервью одному из местных СМИ. В комментариях к нему в соцсетях столько было ненависти и оскорблений в адрес моей супруги. Что она встречается с иностранцем. Я знаю, что таких немного в Кыргызстане. Они не составляют критическую массу от всего населения. Но их голос звучит громко и это настораживает.