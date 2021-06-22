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Общество

В Бишкеке 27 выпускников получили золотые сертификаты по ОРТ

27 выпускников Бишкека получили золотые сертификаты по ОРТ. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, самый высокий балл (231) набрала выпускница гимназии № 26 Алия Сарыгулова. На втором месте — Медер Рахатбеков из школы-гимназии № 13. У него 230 баллов. На третьем — Адиль Ахматеков (228 баллов) из авторской физико-математической школы-лицея № 61. Кстати, это учебное заведение лидирует по количеству сертификатов с наивысшими баллами — их получили 13 выпускников.

Всего же, по предварительным сведениям, максимально высокие баллы набрали 58 выпускников школ республики. Самый высокий результат по стране у Жайдара Нургазиева, выпускника кыргызско-турецкого лицея «Сапат» имени Хусеина Карасаева в Караколе.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198464/
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