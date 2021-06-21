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Общество
Сюжет: Дело Курсана Асанова

События в Кой-Таше. В суде рассказали, как принимали изъятое оружие

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

В ходе заседания суд допросил в качестве свидетеля старшего следователя по особо важным делам ГСБЭП Бакыта Жээнчороева.

Он рассказал, что в августе 2019 года был включен в межведомственную следственную группу по делу о событиях в селе Кой-Таш. Ночью 8 августа руководитель следственной группы поручил собрать изъятое оружие у сотрудников полка спецназначения МВД.

«Я с коллегой и начальником ГСУ МВД принял оружие, по акту приема-передачи сдал экспертам. Была спецмашина, где находились оружие и боеприпасы. Мы старались писать подробную характеристику каждого оружия. Принимали его во дворе здания полка спецназначения. Какое-то оружие было без боеприпасов, где-то отсутствовали номера», — сказал Бакыт Жээнчороев.

Он не помнит, кто дал указание о назначении баллистической экспертизы. «Все распоряжения о ходе следствия давали руководители группы — либо Памир Асанов, либо бывший на тот момент замначальника следственной службы МВД», — добавил свидетель.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа 2019-го за предательство интересов кыргызской милиции и утрату доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. Позже был задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198407/
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