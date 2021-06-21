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Общество

Готовность к отопительному сезону проверил и. о. мэра Бишкека

И. о. мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов проверил готовность котельных к предстоящему осенне-зимнему периоду. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, градоначальник побывал в котельных «Ротор» и «Джал».

Директор КП «Бишкектеплоэнерго» Баимбет Байгараев заявил, что ремонтные работы во всех котельных проводятся согласно установленному графику работ. По его словам, для надежной и качественной подачи тепла произведена реконструкция котельной «Ротор». По специальному проекту пристроено дополнительное помещение, где установлены два газомазутных котла. При необходимости они могут работать на жидком топливе. 

Таким образом, котельная имеет возможность работать на альтернативных видах топлива, включая природный газ, уголь и дизельное топливо. 

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Также установлены два насоса, два пластинчатых теплообменника по 5 тысяч киловатт в час, отдельная дымовая труба высотой 22 метра. Вся установка и внутренняя обвязка выполнены силами предприятия.

Котельная «Ротор» введена в эксплуатацию в 1992 году и обеспечивает тепловой энергией и горячим водоснабжением 64 многоэтажных жилых дома микрорайона «Джал», детский сад № 185, Кыргызский национальный военный лицей и Национальный центр охраны материнства и детства.

Котельная «Джал» построена в 1988-м. Она обслуживает 3 тысячи 378 абонентов: сш № 72, детский сад № 185, детскую школу искусств № 3, МТУ № 5, ОВД, 62 многоквартирных дома, 2 общежития, 11 объектов торговли и обслуживания.

Всего же КП «Бишкектеплоэнерго» обслуживает 66 котельных, которые обеспечивают теплом 628 многоэтажных жилых домов, 41 школу, 14 детских садов, 8 вузов, 26 прочих бюджетных организаций  и 12 объектов здравоохранения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198387/
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