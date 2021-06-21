В Чуйской области введен лимит на поливную воду. На ночь ее будут перекрывать

В ближайшие дни в Чуйской области по ночам будут закрывать водозаборы. Об этом на брифинге сообщил заместитель директора Госагентства водных ресурсов Абдылбай Жайлобаев.

Эти ограничения, по его словам, вводятся для того, чтобы по Чуйскому каналу поливная вода доходила до Жайылского и Панфиловского районов.

«Ввиду засухи мы решили, что в течение пары дней будем закрывать водозаборы по ночам, чтобы она на ночь накапливалась и доходила до конечных районов. Утром снова будем открывать», — сказал Абдылбай Жайлобаев.

Отметим, что из-за засухи воды в реках Чуйской области стало в 2,5 раза меньше нормы. Ранее в Бишкеке к зданию правительства вышли около 300 фермеров из Чуйской области. Они требовали решить вопрос дефицита поливной воды. Однако проблема по сей день так и не решена.

Позже подобную акцию провели и жители столичных жилмассивов «Киргизия-1» и «Ала-Тоо».