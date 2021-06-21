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Общество
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Омурбек Бабанов занимается спортом в СИЗО? Ответ ГКНБ

В социальных сетях распространяется видео с экс-премьер-министром Омурбеком Бабановым.

На кадрах видно, как бывший глава кабинета министров пытается показать приемы бокса.

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Ситуация с «Кумтором»

Пользователи социальных сетей предположили, что видео снято в СИЗО ГКНБ, где тоже есть мини-спортзал.

В пресс-центре ГКНБ сообщили, что информация не соответствует действительности.

«СИЗО ГКНБ является режимным объектом, и запись фото- и видеоматериалов внутри недопустима. Видеоматериал является фейковым», — заявили в ГКНБ.

Омурбек Бабанов арестован по решению Первомайского районного суда Бишкека 2 июня. Его обвиняют в коррупции по уголовному делу «Кумтора». Сам он отвергает обвинения и называет их «абсолютной чушью и абсурдом».

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. Начало июня ознаменовалось громкими арестами. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда также арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы. Двух бывших депутатов — Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова освободили из-под стражи. Они согласились сотрудничать со следствием.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198332/
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