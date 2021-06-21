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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Стало известно, за какое имущество арестован Алмамбет Салиев

Экс-заместитель руководителя аппарата президента Алмамбет Салиев водворен в СИЗО ГКНБ. Ранее такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

В распоряжении редакции 24.kg есть список недвижимости, оформленной, по версии следствия, на родственников Алмамбета Салиева и аффилированных лиц.

При строительстве компанией ОсОО «Астра Плюс» многоэтажного жилого дома на территории Оша Алмамбет Салиев через жену брата Г.М. оформил договор долевого участия в строительстве жилого комплекса «Датка» по адресу: город Ош, улица Навои, 10. Там он приобрел офис площадью 844,5 квадратных метра за 50 миллионов 247 тысяч 750 сомов.

На зятя Салиева оформлено следующее имущество:

  • квартира, где проживает Салиев, по адресу: Бишкек, проспект Чингиза Айтматова. Среднерыночная стоимость недвижимости $100 тысяч;
  • незавершенный объект по улице Элебаева, оценивается в $10 тысяч;
  • незавершенный объект — парковочное место по улице Элебаева, оценивается в $10 тысяч;
  • квартира, расположенная по улице Элебаева, оценивается в $50 тысяч;
  • квартира по Элебаева — $50 тысяч;
  • на сестру супруги — М.Б. оформлен жилой дом по улице Матросова, он оценивается $30 тысяч.

Общая стоимость объектов недвижимости, оформленной на лиц, связанных с Алмамбетом Салиевым, составляет больше $900 тысяч. То есть больше 70 миллионов сомов.

Декларации доходов Алмамбета Салиева за 2016-2020 годы показывают, что доход Алмамбет Салиев получал по месту работы. Дополнительный заработок он получал от приплода лошадей, крупного и мелкого рогатого скота.

В 2016 году Алмамбет Салиев, по данным сайта Politmer, получил доход в 620 тысяч 443 сома.

Согласно другим источникам, в 2017 году — 1 миллион 116 тысяч 289 сомов, в 2018-м — 2 миллиона 505 тысяч 932 сома, в 2019 году — 1 миллион 910 тысяч 304 сома, в 2020-м — 2 миллиона 358 тысяч 748 сомов. Всего доход составил 8 миллионов 195 тысяч 939 сомов.

Алмамбет Салиев задержан 17 июня.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198302/
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