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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Обращаемость в бишкекскую скорую помощь выросла на 10 процентов

Количество обращений в бишкекскую скорую помощь выросло примерно на 10 процентов, в основном за счет пациентов с коронавирусом. Об этом 24.kg сообщил заместитель директора Центра экстренной медицины Егор Борисов.

По его словам, в последние несколько дней поступает около 650 обращений в сутки. Сегодня на линии вышли 38 бригад из 39 имеющихся. «Места в больницах есть, ездить в поисках мест, как в прошлом году, не приходится», — сказал Егор Борисов.

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Он посоветовал населению в случае появления симптомов COVID-19 звонить в службу «118» или в поликлинику по месту жительства.

«При легком и среднем течении мы рекомендуем обращаться в свои поликлиники. Такие больные лечатся на дому под контролем врача. К нам обращаются только в тяжелых случаях», — сказал замдиректора ЦЭМ.

Отметим, что в Кыргызстане идет третья волна заболеваемости коронавирусом. Показатели достигли статистики «черного» июля 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198299/
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