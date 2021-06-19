Названа причина роста цен на морковь

За последний месяц цены на морковь в Бишкеке выросли в четыре раза — с 25 до 100 сомов. Директор Государственного агентства антимонопольного регулирования Кенешбай Тайлаков в прямом эфире телеканала «Ала-Тоо 24» пояснил причину роста цен.

По его словам, это произошло из-за того, что ценовой уровень на рынках на товары зависит от объема запасов.

В связи с сокращением предложения и увеличением спроса произошла такая тенденция. В Кыргызстане увеличен вывоз данного продукта в соседние республики — в Казахстан и Россию.

«Морковь оптом продают по 80 сомов, в Казахстане — по 95-100 сомов (в сомовом выражении). В России также составляет где-то порядка до 100 сомов. Наши фермеры, перекупщики, предприниматели, которые работают на этом рынке, отправляют за пределы КР», — объяснил Кенешбай Тайлаков.

Директор Госантимонополии добавил, что агентство не исключает и тенденцию спекуляционного роста. В день повышения цен на морковь до 100 сомов госагентство начало реагирование путем проведения аналитической и разъяснительной работы среди крупных рынков на территории КР. Всем региональным подразделениям было поручено усилить мониторинг, аналитическую и разъяснительные работы.