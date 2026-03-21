Общество

Пермский край России получил партию свежей моркови из Кыргызстана

Управление Россельхознадзора проконтролировало ввоз в Пермский край первой партии свежей моркови весом 20,7 тонны из Кыргызстана. Об этом сообщили в ведомстве.

По его данным, за аналогичный период прошлого года эта продукция в регион не поступала.

«Сотрудники управления совместно со специалистами Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» провели контроль товаросопроводительных документов и отбор проб. На указанную продукцию имелся фитосанитарный сертификат. По результатам фитосанитарного контроля нарушений не выявлено, карантинных организмов в продукции не обнаружено», — говорится в сообщении.
