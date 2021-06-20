Неделя-24. Новые тарифы на свет и тепло, и не отступающий коронавирус

Министерство энергетики Кыргызстана выступило с новой идеей по повышению цен на свет и тепло. Они предложили установить единый тариф для населения в 1 сом 9 тыйынов, то есть предлагается повысить тариф на 32 тыйына. Для жителей высокогорных районов не будет ограничений по потреблению. Для основного населения предлагается оставить на зиму порог в 1 тысячу киловатт-часов. На тепловую энергию и горячую воду предлагают поднять тарифы сразу на 25 процентов.

Наше халатное отношение, и в первую очередь государственных органов, к коронавирусной инфекции привело к резкому росту заболеваемости. В итоге и в Бишкеке, и в Оше начали вводить ограничения. Правда, говорить об их логичности не приходится. Так, в столице ограничили режим работы ночных клубов, ресторанов, точек общественного питания с 23.00 до 7.00. Кроме того, в Бишкеке усилили рейды по соблюдению санитарных норм в местах массового скопления людей — магазинах, торговых центрах, кафе и на городских рынках.

С вакцинацией же в Кыргызстане дела обстоят из рук вон плохо. Некоторое время в республике вообще не было необходимых препаратов. На неделе в республику доставили 80 тысяч доз российской вакцины «Спутник V». Средства на закупку выделили из республиканского бюджета. Стоимость двух компонентов вакцины составила $20.

Со второй партией китайской вакцины Sinopharm история печальнее — выделили ее нам давно, вот только довезти до республики ее никак не могут. Теперь обещают поставить ее до 20 июня. Всего должно прибыть 150 тысяч доз.

Тем временем в Кыргызстане продолжают задерживать бывших чиновников по делу «Кумтора». Очередным стал бывший первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Якобы он в сговоре с высшим политическим руководством страны и представителями канадской компании «Центерра» лоббировал ее интересы в ущерб экологической безопасности ледников, расположенных на руднике «Кумтор».

Правда, по этому делу уже выпустили из СИЗО ГКНБ двух бывших депутатов парламента — Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова. Уточняется, что они подписали соглашение о сотрудничестве со следствием.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Ошские события: волонтеры и временное правительство

Одиннадцать лет назад в эти дни в Оше разбирали завалы и помогали людям, выжившим в трагических событиях. Огромную роль в ликвидации последствий столкновений в июне 2010 года сыграли волонтеры и представители неправительственных организаций. Журналисты 24.kg встретились и поговорили с активистами Оша.

В эти дни 11 лет назад на юге республики переживали трагедию, унесшую жизни сотни людей. Активисты и волонтеры помогали пострадавшим. Вся страна собирала гумпомощь, граждане отправляли продукты и одежду тем, кто остался без дома и нуждался в самом необходимом. Лишь тогдашнее руководство республики будто отстранилось. Никто из членов временного правительства на себя ответственность тогда не взял. Подробнее в материале «Ошские события. О временном правительстве и ответственности».

Коронавирус бьет по медикам

Фото из интернета. Кыргызстанские медики вновь оказались под ударом коронавируса

Кривая заболеваемости коронавирусом в Кыргызстане пугающе ползет вверх. Настораживает и высокая заболеваемость среди медработников. На неделе за сутки зафиксировано 49 (!) случаев. А ведь медиков начали прививать первыми в стране. С чем может быть связан рост и что намерен делать Минздрав в этой ситуации? Подробнее в материале «Расслабились. Почему в Кыргызстане растет COVID-19 среди медработников?».

Как проходит вакцинация в городе Ош

Эксперты отмечают, что вакцинация от коронавируса в республике под угрозой срыва. Первые поставки закончились, новые запаздывают. Сроки все время переносят. Журналисты 24.kg посетили Ош и выяснили, как там проходит вакцинация населения. Подробнее в видеорепортаже 24.kg.

Энергетики хотят денег за счет населения

Фото 24.kg. Энергетики не отказываются от идеи повышения тарифов не только на свет, но и тепло

Министерство энергетики и промышленности Кыргызстана предложило новый вариант среднесрочной тарифной политики по электрической энергии на 2021-2025 годы. Документ предусматривает повышение тарифов на свет и тепло. Он отличается от варианта, который энергетики предлагали весной. Подробнее — «Новые тарифы. Сколько в Кыргызстане предлагают платить за свет и тепло».

Хроники пикирующей экономики

Кыргызстан по-прежнему ощущает все прелести пандемии коронавируса и последствия октябрьских политических событий. Ситуация в экономике хуже, чем в 2020 году. Дорожают продукты и товары, а восстановления докризисного уровня в ближайшей перспективе ждать не стоит. Подробнее в обзоре «Итоги мая. ВВП по-прежнему падает, а цены растут как на дрожжах».

Почему в Кыргызстане падают винтокрылые машины

Фото Министерства обороны. Один из разбившихся вертолетов

В Ошской области разбился вертолет МИ-8 МТ. В результате крушения пострадали 14 военнослужащих ГКНБ и Сил воздушной обороны. По предварительным данным, причиной ЧП стал отказ двигателя воздушного судна. В Минобороны проводят служебное расследование, но пока виновных не нашли. 24.kg вспомнило, сколько вертолетов в Кыргызстане потерпело крушение в мирное время.

Дела предвыборные

11 июля пройдут повторные выборы в трех городах — Бишкеке, Оше и Токмаке. Бороться за мандаты в горкенешах намерены 25 партий. Фавориты прошлой гонки, оказавшиеся в тройке лидеров «Ак Бата» и НДПК в повторных выборах в БГК участвовать отказались. Они заявили, что сосредоточат силы и ресурсы на подготовке к парламентским выборам, которые ожидаются в октябре. Подробнее о ситуации в материале «Повторные выборы. Первые нарушения, первые требования, первые предупреждения».

Новые правила, которые могут добить бизнес

Фото 24.kg. В Кыргызстане много говорят о поддержке бизнеса, но в реальности все наоборот. Предприниматели вновь задумываются об уходе в тень

Новые редакции Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов повергли бизнес в шок. Вместо обещанной декриминализации идет ужесточение наказания. Фактически предпринимателей ставят перед выбором: сесть в тюрьму или уйти в тень. Подробнее — «Уйти в тень или сесть. Как бизнес Кыргызстана вынуждают работать нелегально».

В Кыргызстане задумали изменить Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Президент обещал бизнесу декриминализацию, то есть сокращение числа статей, по которым их могут посадить. На деле все вышло наоборот. Вести бизнес в Кыргызстане становится крайне опасно. Об этом в материале «Декриминализации бизнеса не будет. За мелкий ущерб можно оказаться за решеткой».

Как мэрия Бишкека срывает электронное билетирование

Фото из интернета. Проект безналичного расчета в общественном транспорте Бишкека забуксовал

Два года назад мэрия Бишкека совершила прорыв в переходе на безналичную оплату проезда в общественном транспорте столицы. В мае 2019-го заключили соглашение со швейцарской компанией ВРС AG, которая обязалась предоставить оборудование, выполнить его монтаж и ввести в эксплуатацию. Но до сих пор львиная доля пассажиров предпочитает платить наличными, а водители и не возражают. Почему переход на безналичную оплату до сих пор не произошел, 24.kg рассказал руководитель проекта «Тулпар» Арсен Кондахчан.

Кто защитит врачей от насилия?

Каждый случай нападения на медработников вызывает волну общественного негодования. Виновных обещают наказать по заслугам, но чаще все спускают на тормозах. И так до следующего раза. После принятия новой Конституции начали менять законодательство в области здравоохранения. Поможет ли это защитить людей в белых халатах, которые спасают чужие жизни, нередко рискуя своей? Об этом в материале «Бьют, матерят, угрожают. Как защитить врачей».

Засуха захватила Кыргызстан

Фото 24.kg. Поливной воды на всех не хватает

Сельхозпроизводители в отчаянии стучат во все двери: ситуация с поливной водой критическая. Совсем скоро без живительной влаги посевы не спасти. Нервы у многих на пределе, споры на повышенных тонах, кому должны больше отпустить воды, не прекращаются. Подробнее о ситуации — «Нехватка поливной воды в Кыргызстане. Еще две недели, и будет поздно».

Это лето выдалось засушливым для всего Кыргызстана. Однако больше всего последствия маловодья ощущаются в Чуйской области, фермеры которой готовы пойти на самые крайние меры, лишь бы на их полях вновь появилась вода. Министерство сельского хозяйства показало журналистам, в каком состоянии сегодня находятся основные питающие область водозаборы, водохранилища и реки. О ситуации в материале «Пустые водозаборы и реки. Наглядно о засухе в Чуйской области».

Что угрожает экологии Иссык-Куля

Фото 24.kg. Когда обратят чиновники внимание на экологическую проблему в Балыкчи, неизвестно

В Кыргызстане стартовал летний туристический сезон. Прогнозы чиновников оптимистичные, особенно в отношении Иссык-Кульской области. О проблемах говорят и вспоминают неохотно. Один из таких не решаемых много лет вопросов — нефтяное загрязнение в Балыкчи, которое может обернуться катастрофой. Подробнее — «Нефтяное пятно на Иссык-Куле. Десять лет разговоров, когда решать будем?»

Как глобальное потепление разрушает Кыргызстан

Июнь 2021 года бьет тепловые рекорды. Из первых семи дней месяца пять были самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений в Бишкеке. Такое случилось впервые. А шквалистый ветер нанес ущерб строениям и линиям электропередачи. Эти факты говорят, что глобальное потепление гораздо ближе, чем мы можем себе представить. Дата-отдел 24.kg проанализировал данные об изменениях температуры воздуха за последние 30 лет и количество стихийных бедствий.

Почему ученому из Франции не понравился кыргызский язык

Фото из личного архива. Валерьян Сибий

31-летний ученый Валерьян Сибий родом из города Нанси на востоке Франции. Он физик, специализируется в области элементарных частиц. В Кыргызстан он прибыл в отпуск, но решил задержаться. В интервью 24.kg мужчина рассказал, зачем приехал в нашу страну, почему считает граждан КР чрезмерно гордыми и за что ему не нравится кыргызский язык.

Правильно вкладываем деньги и живем на проценты

Чтобы заработать деньги, необязательно тратить все время и энергию на поиск достойного рабочего места. Можно грамотно вложить средства и получать прибыль. Жизнь на пассивный доход — мечта, но вполне осуществимая. Как это сделать, в материале «Пассивный доход. Как получать деньги и не работать».

Жаркое лето: модные купальники и меры безопасности

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Аномально жаркий июнь настроил кыргызстанцев на отпускную волну. Пляжный сезон в этом году начался раньше обычного. И прекрасным дамам пора обновить гардероб, чтобы поразить всех не только богатым внутренним миром, но и его блестящей упаковкой. Подробнее — «Пляжный сезон открыт. Как одеться, чтобы быть в тренде и произвести впечатление».

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Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg

Фото Николая Фаустова. Барскоонское ущелье

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О жизни, книгах и журналистике

В Канте Тамила Каджиева — человек известный. Возглавляемая ею Центральная областная библиотека — одно из самых посещаемых учреждений в районе. Не секрет, что сегодня книги не пользуются популярностью. Они вроде ушли на второй план. Но оказалось, что это не совсем так. Подробнее — «Новая жизнь областной библиотеки. История Тамилы Каджиевой».