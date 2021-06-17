Мэрия Бишкека просит зараженных коронавирусом не скрывать свои контакты

В мэрии просят зараженных коронавирусом не скрывать тех, с кем они контактировали. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева.

«Наблюдается рост зараженных коронавирусом в столице. Это не только горожане, но и гости. Ситуация остается сложной. Мы просим граждан соблюдать санитарные нормы и вовремя вакцинироваться. Просим заболевших не скрывать место работы и контактную группу. К сожалению, люди часто стали скрывать эту информацию», — сказала она.

Напомним, ранее городские власти приняли решение с 17 июня ограничить режим работы увеселительных заведений (ночные клубы, рестораны, точки общественного питания, кафе, караоке, бары), в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах, с 23.00 до 7.00.

В муниципалитете отметили, что режим предоставления услуг по доставке еды и реализации на вынос до улучшения эпидемиологической ситуации не меняется.