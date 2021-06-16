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Общество

Воды в реках Чуйской области в 2,5 раза меньше нормы

Водность в реках Чуйской области упала в 2-2,5 раза ниже нормы. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил директор Государственного агентства водных ресурсов Алмаз Сокеев.

«С 20 мая водохранилища были наполнены и начали сбрасывать воду. К сожалению, из-за засухи водность в реках на сегодня по сравнению с прошлым годом снизилась в 2-2,5 раза. Нет таяния ледников. Температура в горах остается низкой. На прошлой неделе мы были вынуждены выдавать воду для полива районам по очереди, так как не могли довести ее до самых отдаленных районов, до нижних зон Чуйской области», — сказал он.

По словам Алмаза Сокеева, порядка 30 процентов воды теряется из-за фильтрации в каналах.

«Большинство фермерских хозяйств используют грунтовые каналы. Это также сказывается на потерях воды. Кроме этого, за последние годы резко возросло выращивание культур, требующих частого полива. Это тоже один из факторов увеличения расхода воды», — отметил он.

По словам специалиста, вода распределяется так, чтобы ее запасов хватило до конца сезона полива полей.

Он также напомнил, что сегодня ведутся переговоры с Катарским благотворительным фондом и другими донорами о восстановлении и бурении новых скважин на территории Чуйской области. Всего запланирован ввод в эксплуатацию 100 новых источников воды.

Напомним, накануне в Бишкеке у здания правительства собралось около 300 фермеров из Чуйской области. Они требовали решить вопрос дефицита поливной воды.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197846/
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