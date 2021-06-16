Более половины молодых кыргызстанцев работает без официального оформления

Более половины молодежи Кыргызстана — неформально занятые (то есть работают без официального оформления). Об этом на рабочей встрече «Рынок труда и занятость» сообщила координатор проекта общественного фонда Назик Мамасадыкова.

По ее словам, неформальная занятость не имеет официальной классификации в Кыргызстане, но именно она, по данным анализа, занимает около 60 процентов среди молодежи. Она больше свойственна сельскому хозяйству и малым предприятиям, сфере торговли. Наибольший уровень неформально занятых зафиксирован среди граждан в возрасте от 15 до 29 лет. «Всего 14,1 процента опрошенных получают заработную плату официально и 17,1 процента имеют официальный трудовой договор. Половина респондентов имеет временную работу», — отметила она.

«Молодежь в возрасте 18-29 лет наиболее представлена в таких отраслях, как лесное хозяйство и рыболовство, сельское хозяйство, сфера торговли, обрабатывающая промышленность, строительство, деятельность гостиниц и ресторанов, транспортировка грузов и их хранилище, образование», — сказала Назик Мамасадыкова.

Она отметила, что городская молодежь более подвержена безработице, нежели сельская.

«По мнению молодежи, основные трудности при поиске работы — небольшое количество рабочих мест, которые можно занять без опыта, и большая конкуренция на рынке труда», — отметила она.

По словам Назик Мамасадыковой, к характеристикам молодежного рынка труда можно отнести большую текучесть — молодежь не видит будущего в своей карьере и работает в основном для подработки. Следовательно, и предприниматели воспринимают молодежную занятость как временную. «Сектор услуг — популярное место для молодежи до 25 лет, после чего они начинают искать другую, постоянную работу», — добавила она.