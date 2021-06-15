Кыргызский театр оперы и балета завершит сезон на неделю раньше

В связи с эпидемиологической ситуацией показ оперы-дастана «Ак-Моор», ранее запланированный на 20 июня в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, отменяется. Об этом у себя на странице в Facebook сообщила руководитель литературно-драматургической части театра Елена Мягкова.

По ее данным, закрытие театрального сезона состоится 19 июня в Малахитовом зале концертом «Журөктөгу ырлар» с участием ведущих солистов оперы.

Для поклонников вокального искусства прозвучат популярные песни кыргызских авторов.

Ранее сообщалось, что закрытие 78-го театрального сезона состоится 26-27 июня.