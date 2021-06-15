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Общество

Реформа УК и УПК. Уведомлений о подозрении не будет, будут предъявлять обвинение

В правоохранительных органах зависло 27 тысяч уголовных дел. Об этом стало известно сегодня на круглом столе, где обсуждают реформу уголовного законодательства.

Участники дискуссии считают, что этому виной несовершенство Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. Отмечается, что в новую редакцию внесены такие нормы, как административный арест до пяти суток за мелкое хулиганство, нецензурная брань в общественных местах, а также за семейное насилие.

Кроме того, упразднено понятие «вручение уведомления о подозрении». Подследственным теперь будет предъявляться обвинение. 

Адвокат Наталья Котик отметила, что прогрессивным можно считать введение пункта о гарантированной государственной защите задержанного в случае, если у него нет юриста. Следователь обязан пригласить его. Кроме того, задержанному предоставляется право на результативный звонок. Таковым считается звонок соединения с тем, чей номер он набирал. 

Напомним, ранее генпрокурор Курманкул Зулушев сообщил, что кодексы поступят в Жогорку Кенеш до 7 июня.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197691/
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