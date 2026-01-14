Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев провел аппаратное совещание с руководителями госорганов и полпредами президента в регионах, где представлены две инициативы в рамках программы «Правительственные акселераторы» со сроком реализации 100 дней.

Фото кабмина. Запускаются «акселераторы»: таможня и медосмотры — за 100 дней

Первая инициатива касается упрощения процедуры идентификации товаров при таможенном оформлении для участников внешнеэкономической деятельности. По словам главы кабмина, отсутствие единого цифрового механизма приводит к задержкам более чем на 14 дней и росту издержек бизнеса. Для решения проблемы предлагают внедрить принцип «единого окна», автоматическое межведомственное взаимодействие и установление предельного срока разъяснений по товарам — не более трех рабочих дней.

Вторая инициатива направлена на реформу медицинского освидетельствования лиц допризывного возраста. Планируется перенести медосмотры из военных комиссариатов в организации первичной медико-санитарной помощи, создать единый электронный реестр и полностью оцифровать результаты обследований. Пилотный проект стартует в Аламединском районе и охватит около 700 человек.

Адылбек Касымалиев подчеркнул персональную ответственность руководителей госорганов за своевременное и качественное исполнение данных инициатив.