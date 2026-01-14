Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев провел аппаратное совещание с руководителями госорганов и полпредами президента в регионах, где представлены две инициативы в рамках программы «Правительственные акселераторы» со сроком реализации 100 дней.
Вторая инициатива направлена на реформу медицинского освидетельствования лиц допризывного возраста. Планируется перенести медосмотры из военных комиссариатов в организации первичной медико-санитарной помощи, создать единый электронный реестр и полностью оцифровать результаты обследований. Пилотный проект стартует в Аламединском районе и охватит около 700 человек.
Адылбек Касымалиев подчеркнул персональную ответственность руководителей госорганов за своевременное и качественное исполнение данных инициатив.