Суд Джорджии снял с Трампа обвинения во вмешательстве в президентские выборы

«Историческое» дело против Дональда Трампа о вмешательстве в президентские выборы прекращено. Суд штата Джорджия полностью освободил нынешнего президента США и еще 20 человек от обвинений, связанных с попыткой отменить победу Джо Байдена в 2020 году, сообщает РБК.

Глава советов Джорджии Питер Скандалакис назвал дальнейшее рассмотрение дела «непродуктивным» и не обнаружил ни одного доказательства, способного подтвердить прежние обвинения. Дональда Трампа задержали еще до официального выдвижения обвинений по этому делу. Формально они были предъявлены 14 августа в 2023 году. Тогда Трамп не признал свою вину, а суд позволил ему выйти под обязательство о явке и соблюдении законов.

«Учитывая сложность рассматриваемых правовых вопросов — от конституционных вопросов и пункта о верховенстве до иммунитета, юрисдикции, подсудности, проблем с безотлагательным судебным разбирательством и доступа к федеральным документам — и даже предполагая, что каждый из этих вопросов будет решен в пользу штата, передача этого дела на рассмотрение присяжных в 2029, 2030 или даже 2031 году была бы настоящим подвигом», — написал прокурор по этому делу Питер Скандалакис.

Он добавил, что можно было бы отделить дело Трампа от других фигурантов и рассмотреть сперва обвинения против них, пока не завершится второй президентский срок республиканца. Однако, по его мнению, «это было бы нелогично, неоправданно обременительно и дорого для штата и для округа Фултон».

Напомним, обвинения против Трампа были выдвинуты 14 августа 2023 года, по делу также проходят 18 человек. СМИ называют это дело историческим, поскольку считалось наиболее вероятным для судебного разбирательства, ведь его вела прокуратура штата, а не федеральные обвинители, позицию которых можно было смягчить.

Тогда же Трамп на 20 минут оказался в тюрьме Атланты. Расследование началось после опубликования телефонного разговора Трампа с госсекретарем штата Брэдом Раффенспергером в январе 2021 года, чтобы тот помог «найти» голоса, необходимые ему для победы в Джорджии на президентских выборах и оспаривания итогов голосования.

Раффенспергер — республиканец. Он неоднократно заявлял, что больше голосов в штате на выборах президента получил Джо Байден. «Господин президент, проблема в том, что имеющиеся у вас данные неверны», — убеждал он Трампа.

Трамп обвинения отвергал. «Мы не сделали ничего плохого. Я не сделал ничего плохого, и все это знают», — сказал он.

Минюст США снял свои претензии к Трампу вскоре после его победы на президентских выборах в 2024 году.