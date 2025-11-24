10:46
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Трамп обвинил Украину в неблагодарности за усилия США в урегулировании конфликта

Дональд Трамп обвинил руководство Украины в неблагодарности за усилия Соединенных Штатов по урегулированию конфликта. Он разместил большой пост в своей социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, Вашингтон продолжает продавать НАТО «огромные партии» оружия для передачи Украине, а страны Европы — покупать нефть у России.

«Война между РФ и Украиной жестокая и ужасная, и при сильном и правильном руководстве США и Украины она бы НИКОГДА НЕ НАЧАЛАСЬ. Она началась задолго до того, как я вступил в должность на второй срок, при администрации сонного Джо Байдена, и становилась только хуже. Если бы президентские выборы 2020 года не были сфальсифицированы и украдены — единственное, что радикальные левые демократы умеют делать хорошо, — то не было бы никакой войны Украины и России, как и не было даже упоминаний о ней в течение моего первого срока», — высказался он.

По словам Дональда Трампа, «руководство Украины не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать нефть у РФ».

Он также добавил, что Штаты продолжают продавать НАТО огромные объемы оружия для поставок в Украину.
