Оставайтесь дома! В Бишкеке 1,6 тысячи человек должны быть на карантине

В Бишкеке в настоящее время 1,6 тысячи человек — бессимптомные носители коронавируса с положительным ПЦР-тестом либо с легким течением. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева.

По ее словам, граждан просят изолироваться и соблюдать карантинные меры, оставаться дома. «Мы призываем граждан с пониманием отнестись к ситуации, чтобы каждый осознавал ответственность за здоровье свое и окружающих», — подчеркнула вице-мэр.

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Она отметила, что в общественном транспорте и торговых центрах постоянно звучат призывы носить маски. «На входном фильтре все надевают маски, а потом снимают. Приставить же к каждому человеку контролера невозможно. При этом ежедневно в Бишкеке регистрируется около 200 больных. Каждый должен понимать свою ответственность, чтобы не доводить до жесткого локдауна, как в прошлом году», — сказала Виктория Мозгачева.

В городских стационарах, по ее данным, на сегодня более 250 свободных коек. «Разворачивать дополнительные места нет необходимости. Дневные стационары тоже пока не планируем открывать. Обеспеченность больниц лекарствами и кислородом нормальная», — заверила она.

Накануне глава Минздрава заявил, что с началом туристического сезона заболеваемость коронавирусом станет еще выше.