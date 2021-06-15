В Бишкеке 15 июня солнечно. Температура воздуха ожидается +31 градус. День увеличился до 15 часов 19 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — жилмассивы «Ынтымак», «Арча-Бешик», отрезки улиц Стадионной, Адигине, Улан, Эркин-Тоо, Азия, Торт-Коль, Жетиген;

9.30-17.00 — 11-й микрорайон, 1-5, средняя школа № 63, 10-й микрорайон, 10;

9.40-18.30 — отрезки улиц Хмельницкой, Хвойной, Тульской, Широкой, Андижанской, Наманганской, Адырской, переулки Коллекторный, Адырский, Цветочный, Черчикский;

9.40-16.00 — микрорайон «Учкун», 8, 9, 11, 14, жилмассив «Учкун» (улицы Уч-Тулга, Ауэзова, Казан-Булак, Учкун);

10.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Босого, Арстанбап, Сайма-Таш, Кок-Жар, Тон, Ой-Терскен, Жени-Жок, Шабдана Баатыра, Конорчок, Куйручук);

10.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жигач».

До 17 июня в Бишкеке отключили горячую воду.

Памятные даты

День работника противопожарной службы Кыргызской Республики

Фото 24.kg. Пожарная часть в Бишкеке

15 июня 1926-го решением областной сессии Фрунзенского горсовета во Фрунзе создана первая профессиональная пожарная команда. В ее штате состояли девять человек, на вооружении которых были четыре конных экипажа и одна автомашина. На юге республики подобная служба появилась три года спустя, в 1929-м.

Сегодня в состав противопожарной службы страны входят более 80 боеспособных подразделений, в которых трудится более 3 тысяч пожарных.

Создана Шанхайская организация сотрудничества

О создании ШОС объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР) Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном.

До этого все указанные государства, за исключением РУз, были участниками «Шанхайской пятерки» — политического объединения, основанного на соглашениях об укреплении доверия в военной области в районе границы (Шанхай, 1996) и взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы (Москва, 1997).

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Муса Адышев

Фото из интернета. Профессор Муса Адышев

Родился 15 июня 1915 года в селе Гульча. Советский геолог, специалист в области металлогении, региональной геологии, литологии и геохимии. Академик (1961), президент Академии наук Киргизской ССР (1978), доктор геолого-минералогических наук (1969), профессор (1971).

Впервые выделил и обосновал стратиграфическое положение Тянь-Шаньской черносланцевой геологической провинции. Дал новую биогеохимическую классификацию углеродистых формаций, установил палеогеографические и геохимические условия литогенеза и накопления руд, разработал научные основы прогнозирования редкометаллического осадочного оруденения.

Скоропостижно скончался 1 января 1979-го во Фрунзе.

Родилась государственный деятель Кулийпа Кондучалова

В 1920 году в селе Кара-Жигач родилась кыргызский государственный деятель Кулийпа Кондучалова, министр иностранных дел (1953-1963).

В 1958-м она становится министром культуры и остается на этой должности в течение 22 лет (1958-1980). Именно тогда мир узнал о прозе Чингиза Айтматова. В те годы отечественное оперное искусство и балет достигли расцвета, а национальный кинематограф окрестили «кыргызским чудом».

Кулийпа Кондучалова дружила со многими великими людьми. Ее близкими подругами стали балерина Бюбюсара Бейшеналиева и оперная певица Сайра Киизбаева. По ее заказу композитор Дмитрий Шостакович написал сюиту на русско-кыргызскую тему.

Фото Минкультуры КР. Кулийпа Кондучалова на совещании

Умерла 7 сентября 2013-го в Бишкеке.

Родился художник Макен Сыдыкбаев

Родился 15 июня 1937 года в селе Кытай Иссык-Кульской области.

С 1957-го — участник различных выставок и гастролей. Наибольшего успеха в изобразительном искусстве добился как театральный художник-постановщик. Художник работает также и в станковой живописи, в основном в пейзажном жанре («Осень», «В горах»).

Фото из интернета. В горах. 1969

С 1967 года — член Союза художников СССР. В 2004-м удостоен звания народного художника КР.

Родился прыгун в высоту Игорь Паклин

Родился 15 июня 1963 года во Фрунзе. Вице-чемпион мира, чемпион Европы, чемпион Европы в помещениях.

В течение почти двух лет являлся рекордсменом мира с результатом 2,41 метра. До сих пор числится как один из самых выдающихся результатов в истории спорта. Выше Игоря Паклина с рекордами прыгали только два спортсмена — швед Патрик Шеберг (2,42) и кубинец Хавьер Сотомайор (2,45).

По окончании карьеры — на тренерской работе. Самая известная его воспитанница — Татьяна Ефименко, чемпионка Азиатских игр, личный рекорд — 1,97 метра.

По мнению Международной любительской легкоатлетической федерации, стоит на втором месте после Валерия Брумеля в списке лучших легкоатлетов мира за всю историю.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев смотрите в «Спортивном календаре».

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