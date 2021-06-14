Послабления для мигрантов из Кыргызстана в России продлевать не будут

Послабления из-за пандемии коронавируса, действующие в России с апреля прошлого года для иностранных граждан, продлевать не планируется. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, в апреле 2020-го в силу вступил указ президента РФ Владимира Путина, положения которого позволили всем иностранным гражданам временно оставаться и работать в стране на законных основаниях. Кроме того, иностранцам-нарушителям дали возможность урегулировать свой правовой статус без каких-либо санкций. Действие указа сохраняется до 15 июня этого года.

В справочной службе Единого миграционного центра в Подмосковье ТАСС также сообщили, что у них нет информации о продлении льготного периода пребывания мигрантов в России.

«Что будет после 15 июня, пока непонятно. Насколько мы знаем, пока никакого продления этих сроков не было. Поэтому если так и останется, то в таком случае большому числу иностранных граждан, кто не успел легализоваться, придется пересекать границу», — сказали в миграционном центре, пояснив, что если мигрант находился в РФ весь срок пандемии, то выехать из России ему придется на три месяца — 90 дней.