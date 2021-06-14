По $250 за вход в ущелье решили брать с иностранных альпинистов в Баткене

Лейлекский лесхоз Баткенской области, где популярны треки и альпинизм, установил стоимость для иностранных туристов за посещение их территории — 1 тысячу 600 сомов в сутки. Отдельная плата введена и для тех, кто планирует заняться альпинизмом, — $250 с человека за 10 дней. Об этом 24.kg сообщили в Кыргызской ассоциации туроператоров.

Фото Кыргызской ассоциации туроператоров

«Треки в этом районе обычно длятся от 14 дней и более. Получается $500 с человека только за вход в ущелье. Туроператорам непонятно, какие услуги предоставляют природные парки и другие охраняемые территории, чтобы стоимость была настолько высокой? Это вообще законно? В расшифрованном прейскуранте мы можем увидеть, что основная часть этих средств уходит на заработную плату сотрудникам, однако не указано, какие дополнительные мероприятия будут проводиться на эти средства», — возмущены в ассоциации.

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В Ассоциации туроператоров отмечают, что с учетом пандемии во всем мире государства и частный бизнес делают все, чтобы привлечь иностранных туристов. В Кыргызстане, напротив, делают все, чтобы вызвать у потенциальных клиентов отторжение.

Это может стать прецедентом для других ущелий. Завтра по всей стране появятся шлагбаумы и будут требовать с туристов по $250 за посещение.

«Как объяснить туристам, которые купили туры и авиабилеты за 8-12 месяцев вперед, что теперь они обязаны доплатить по $250? А так как треки по 14 дней, значит, по $500! А если группа 10 человек, то выложить $5 тысяч?» — задаются вопросом туроператоры.

Напомним, что несколькими днями ранее стало известно о том, что руководство государственного природного парка «Хан-Тенири» самовольно ввело посуточную плату за въезд и вход на территорию и даже за установку в парке палаток.