COVID-19 в мире. Заразились более 174,8 миллиона, умерли более 3,7 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 543 тысячи 289 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 174 миллиона 869 тысяч 678 человек. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 426 тысяч 420), Индии (29 миллионов 274 тысячи 823), Бразилии (17 миллионов 210 тысяч 969), Франции (5 миллионов 791 тысяча 608), Турции (5 миллионов 313 тысяч 98), России (5 миллионов 108 тысяч 217), Великобритании (4 миллиона 558 тысяч 933), Италии (4 миллиона 239 тысяч 868), Аргентине (4 миллиона 66 тысяч 156), Испании (3 миллиона 729 тысяч 458), Германии (3 миллиона 718 тысяч 617), Колумбии (3 миллиона 665 тысяч 137).

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 770 тысяч 98. За сутки показатель вырос на 14 тысяч 511 человек. В том числе в США всего скончались 598 тысяч 748 человек, Бразилии — 482 тысячи 19, Индии — 363 тысячи 79, Мексике — 229 тысяч 580, Великобритании — 128 тысяч 131, Италии — 126 тысяч 855 и России — 123 тысячи 178.

В Кыргызстане зарегистрировали 109 тысяч 193 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 455 тысяч 165, Узбекистане — 102 тысячи 605, Таджикистане — 13 тысяч 308.