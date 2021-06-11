В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились еще 20 медработников. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали семь случаев, в Чуйской области — два, в Оше — восемь, в Ошской области — один и в Джалал-Абадской — два. За сутки из стационаров выписаны три медработника, из домашней самоизоляции — пять.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 4 тысячи 834 случая, из которых выздоровели 4 тысячи 662 медработника.