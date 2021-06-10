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Общество

Более 5 тысяч этнических кыргызов живут без паспортов и регистрации

Более 5 тысяч этнических кыргызов живут без паспортов и регистрации. Такие данные приводятся в справке-обосновании к законопроекту о внесении изменений в законы о гражданстве и внешней миграции. Документ на общественное обсуждение вынесло Министерство юстиции.

В ведомстве напомнили, что этнические кыргызы, прибывающие в Кыргызстан, имеют преимущества в приобретении гражданства и принимаются в него в упрощенном порядке.

За последние 10 лет в гражданство принято 44 тысячи 806 иностранных граждан и лиц без гражданства, из них 36 тысяч 681 — этнические кыргызы.

Всего на территории Кыргызстана находятся более 65 тысяч этнических кыргызов, из них более 55 тысяч получили гражданство, статус кайрылмана — более 15 тысяч.

Переселение происходит неорганизованно и зачастую имеет стихийный характер. Как следствие, многие этнические кыргызы не имеют на территории Кыргызстана правового статуса из-за отсутствия или истечения срока действия иностранных паспортов, других документов и испытывают сложности в приобретении гражданства. Для его оформления требуется действительный иностранный паспорт или вид на жительство для лица без гражданства.

«Посольства государств их происхождения не продлевают и не восстанавливают паспорта, а выдают только свидетельства для возвращения на родину. Учитывая, что не все этнические кыргызы и кайрылманы могут вернуться на родину (из-за финансовых ограничений, отсутствия жилья и так далее), эта проблема остается неразрешенной», — отмечается в документе.

Кроме того, есть категория этнических кыргызов, у которых не указана национальность в паспортах и/или свидетельствах о рождении. Дипломатические представительства или консульские учреждения КР выдают справки, что они являются представителями диаспоры этнических кыргызов. Однако наличие таких справок не является основанием для получения гражданства в упрощенном порядке или статуса кайрылмана, поскольку в перечне документов законодательством такие моменты не предусмотрены.

Ведомство предлагает внести изменения в перечень документов, чтобы к заявлению о приеме в гражданство этнические кыргызы могли прикладывать свидетельства о рождении и паспорта иностранного государства с истекшими сроками действия.

Кроме того, проектом предлагается разрешить этническим кыргызам регистрироваться по юридическому адресу соответствующего органа местного самоуправления, на территории которого они проживают, если в другом месте они это сделать не могут.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197209/
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