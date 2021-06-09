Будучи спикером парламента, Асылбек Жээнбеков вел заседания с полным соблюдением норм регламента ЖК. Утверждения о том, что велись сепаратные переговоры и на депутатов было оказано какое-либо давление, и они по указанию либо по принуждению голосовали за проект постановления от 27 июня 2012 года, несостоятельны. Об этом заявили адвокаты экс-торага ЖК.

Они настаивают, что решение о привлечении Асылбека Жээнбекова к уголовной ответственности было принято с грубыми нарушениями норм действующей Конституции и уголовно-процессуального законодательства без надлежащего исследования обстоятельств.

«Согласно статье 78 Конституции от 5 мая 2021 года следует, что привлечение депутата к уголовной ответственности допускается только с согласия большинства от общего числа депутатов Жогорку Кенеша», — напомнили они.

Адвокаты отметили, что постановление Жогорку Кенеша от 27 июня 2012 года № 2117-V «Об отчете временной депутатской комиссии по проверке и изучению соблюдения ЗАО «Кумтор оперейтинг компани» норм и требований по рациональному использованию природных ресурсов, охране окружающей среды, безопасности производственных процессов и социальной защите населения в районе воздействия деятельности золотодобывающего рудника, а также состояния осуществляемого государственного контроля, образованной постановлением Жогорку Кенеша № 1642-V от 15 февраля 2012 года, принимались в соответствии со статьей 77 Конституции в редакции 2010 года путем голосования депутатов и оформлением постановлений на основе свободного волеизлияния.

Депутаты были свободны при осуществлении своих депутатских полномочий.

По мнению представителей защиты, доводы следствия, что принятое постановление Жогорку Кенеша носит исключительно рекомендательный характер, несостоятельны.

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».