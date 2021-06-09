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Общество
Сюжет: COVID-19

В США могут испортиться миллионы доз вакцины от COVID-19. Истекает срок годности

Клиники и центры вакцинации в ряде американских штатов сообщают, что уже в июне истекает срок действия имеющихся в их распоряжении миллионов доз вакцины от COVID-19 производства компании Johnson & Johnson. Об этом пишут зарубежные СМИ.

По их данным, информация об этом поступает из штатов Филадельфия, Пенсильвания, Западная Вирджиния, Оклахома, Кентукки и Арканзас.

Вакцина Johnson & Johnson имеет ряд преимуществ перед широко используемыми в США препаратами Moderna и Pfizer: ее можно хранить в обычных холодильниках и для иммунизации требуется введение только одной дозы. Задержка с использованием вакцины связана с апрельским решением приостановить ее применение из-за опасений образования тромбов. Были зафиксированы шесть случаев тромбоза после прививки, одна женщина скончалась.

Отмечается, что значительное число стран остро нуждается в вакцинах от коронавируса, однако поставки им вакцины, срок действия которой истекает, нецелесообразны. Во-первых, это требует преодоления значительных материально-технических и юридических препятствий. Во-вторых, эти страны опасаются использовать вакцины после истечения срока их годности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197000/
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