Десять тысяч саженцев посадят в Бишкеке в 2021 году. Об этом 24.kg рассказала замдиректора МП «Бишкекзеленхоз» Айгуль Наватова.

По ее словам, посадили уже около 8 тысяч, остальное — осенью. «На некоторых улицах нужно сначала решить вопрос с водоснабжением, и только потом делать посадку. Но план посадок на этот год, конечно, выполним», — сказала Айгуль Наватова.

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Она отметила, что плана на вырубку деревьев нет. «Хотя старых и аварийных много. Деревья стареют, умирают, это естественный процесс. Некоторые насаждения не убирают, потому что боятся общественного мнения», — добавила замдиректора.

Айгуль Наватова уточнила, что в рамках второго этапа реконструкции дорог на китайский грант в Бишкеке должны снести около 700 деревьев. Сначала планировали снести около 4 тысяч. «Мы стараемся сохранить все возможные деревья, убираем только по мере заболевания или аварийности», — подчеркнула она.

Напомним, европейские платаны плохо перенесли зиму в Бишкеке. После холодов выжила только часть растений, но и те, по словам специалистов, уже нельзя назвать полноценными деревьями.