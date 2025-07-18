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Деревья вдоль трассы Александровка — Асылбаш опять не поливают

После публикации статьи о засыхающих деревьях работники Асылбашского айыл окмоту и Московской районной администрации пустили воду на два часа, и полмесяца спустя деревья снова засыхают. Об этом 24.kg сообщают читатели.

Напомним, что 30 июня 24.kg выпустил материал о засыхающих деревьях вдоль трассы Александровка — Асылбаш.

«В тот же день приехали работники айыл окмоту, и даже с Московской райадминистрации; вырыли несколько ям, пустили воду. Чуть полили, видео и фотоотчет сняли работники айыл окмоту, и все на этом, дело сделали. Воду дали всего на два часа», — сообщают жители.

На присланных видео видны те же деревья, нуждающиеся в поливе.

«Мы, жители села, сами бы полили, но, к сожалению, работники райводхоза говорят, что это территория айыл окмоту, и они должны одобрить заявку, чтобы дали воду», — говорят читатели.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/336676/
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