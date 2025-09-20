Бишкекзеленстрой получил спецтехнику для обслуживания ирригационных сетей

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора передало мэрии и МП «Бишкекзеленстрой» современную спецтехнику для эксплуатации и содержания городской ирригационной сети. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В распоряжение муниципалитета поступили девять экскаваторов, самосвалов и комбинированная машина с илососным каналопромывочным оборудованием. Общая сумма закупки около 67 миллионов сомов.

Как отметили в Минприроды, новая техника позволит повысить эффективность управления ирригационными сетями, ускорить проведение сезонных и аварийных работ, своевременно реагировать на внештатные ситуации.

«Качественное орошение играет ключевую роль в улучшении микроклимата, расширении зеленых зон и снижении загрязнения воздуха. Только совместной работой государственных органов и муниципалитета мы сможем достичь устойчивого результата по улучшению экологического состояния столицы», — отметил министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев.

Передача состоялась в рамках проекта «Улучшение качества воздуха в Кыргызской Республике» (AQIP), реализуемого Минприроды в рамках соглашения с Международной ассоциацией развития и направленного на системное снижение загрязнения воздуха и улучшение качества жизни населения.