15:47
USD 87.45
EUR 102.85
RUB 1.05
Общество

Бишкекзеленстрой получил спецтехнику для обслуживания ирригационных сетей

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора передало мэрии и МП «Бишкекзеленстрой» современную спецтехнику для эксплуатации и содержания городской ирригационной сети. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В распоряжение муниципалитета поступили девять экскаваторов, самосвалов и комбинированная машина с илососным каналопромывочным оборудованием. Общая сумма закупки около 67 миллионов сомов.

Как отметили в Минприроды, новая техника позволит повысить эффективность управления ирригационными сетями, ускорить проведение сезонных и аварийных работ, своевременно реагировать на внештатные ситуации.

«Качественное орошение играет ключевую роль в улучшении микроклимата, расширении зеленых зон и снижении загрязнения воздуха. Только совместной работой государственных органов и муниципалитета мы сможем достичь устойчивого результата по улучшению экологического состояния столицы», — отметил министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев.

Передача состоялась в рамках проекта «Улучшение качества воздуха в Кыргызской Республике» (AQIP), реализуемого Минприроды в рамках соглашения с Международной ассоциацией развития и направленного на системное снижение загрязнения воздуха и улучшение качества жизни населения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344268/
просмотров: 379
Версия для печати
Материалы по теме
Факт незаконного содержания редких животных выявили в Кеминском районе
Унитаз и крыша под водами Иссык-Куля: как дайвер Бекжан Кубанычбек спасает озеро
В Чуйской области зафиксирован факт незаконной добычи козерога
В Минприроды Кыргызстана назначены новые заместители главы
Крупнейший в мире айсберг за последние три месяца потерял 36 процентов площади
Сразу два замминистра природных ресурсов освобождены от должностей
На Иссык-Куле жители обеспокоены дымом с кирпичного завода — травит туристов
В Иссык-Кульской области стартовал лагерь «Климат — Горы — Молодежь»
В Иссык-Кульской области начнут внедрять экологически чистый транспорт
В Джумгальском районе мужчина незаконно выкопал девять мешков корней макратомии
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
В&nbsp;Бишкеке будут перекрывать дороги из-за саммита ОТГ В Бишкеке будут перекрывать дороги из-за саммита ОТГ
Участие в&nbsp;лотерее Green Card станет платным Участие в лотерее Green Card станет платным
Учителей нет, знаний нет: в&nbsp;школах Кыргызстана кадровый провал Учителей нет, знаний нет: в школах Кыргызстана кадровый провал
Бизнес
Акция MBANK набирает обороты: скидки по&nbsp;всей стране до&nbsp;15&nbsp;процентов Акция MBANK набирает обороты: скидки по всей стране до 15 процентов
Подписка &laquo;Яндекс Плюс&raquo; для держателей карт &laquo;Элкарт+&raquo; Подписка «Яндекс Плюс» для держателей карт «Элкарт+»
ZALKAR ENGINEERING: Строим не&nbsp;просто дома, а&nbsp;ваше будущее ZALKAR ENGINEERING: Строим не просто дома, а ваше будущее
&laquo;Банк Компаньон&raquo; представил премиальную карту Kompanion Prime «Банк Компаньон» представил премиальную карту Kompanion Prime
20 сентября, суббота
15:42
Совет безопасности ООН принял решение восстановить санкции против Ирана Совет безопасности ООН принял решение восстановить санк...
15:20
Минстрой приостановил в Манасе стройку объекта без разрешительных документов
15:00
Добрые новости недели: от медалей в спорте до спасения котенка
14:50
В Кыргызстане на учениях ОДКБ отразили атаки незаконных вооруженных формирований
14:47
ООН обеспокоена приговорами Рите Карасартовой и сотрудникам Kloop Media