Клены возле памятника Курманджан датке в Бишкеке гибнут из-за паутинного клеща. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Ранее читатель 24.kg написал, что после эксперимента муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой» с поливочными мешками клены начали гибнуть.

Власти города отметили, что ухудшение состояния кленов связано не с поливочными мешками, а с распространением паутинного клеща.

«Ослабление деревьев связано с другим фактором — распространением паутинного клеща, который особенно активно проявляется в условиях аномально жаркой и сухой погоды. Это, к сожалению, проблема не только для кленов, но и для многих видов зеленых насаждений в городе», — сказали в муниципалитете.

Отмечается, что данное заключение получено от и. о. доцента кафедры защиты растений сельскохозяйственного факультета Кыргызско-Турецкого университета «Манас» Эсенали уулу Таира.

Фото пресс-службы мэрии

«Состояние деревьев не связано с использованием поливочных мешков, так как технология медленного капельного полива при корректном применении не оказывает негативного воздействия на корневую систему дерева. Следов переувлажнения или иссушения прикорневой зоны не обнаружено. Что касается поливочных мешков, технология успешно применяется во многих странах и позволяет эффективно поддерживать влагу в приствольной зоне дерева, особенно на участках с ограниченным доступом к регулярному поливу», — дополнили в мэрии.

Специалисты МП «Бишкекзеленстрой» обрабатывают зараженные деревья, чтобы остановить распространение вредителя. Обработка ведется поэтапно с учетом погодных условий и санитарных норм.

Власти города благодарят бишкекчан за неравнодушие к зеленым зонам столицы и уверяют, что все мероприятия по уходу за насаждениями направлены на их сохранение и улучшение состояния в условиях сложного климата.