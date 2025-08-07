Клены возле памятника Курманджан датке в Бишкеке гибнут из-за паутинного клеща. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба столичной мэрии.
Ранее читатель 24.kg написал, что после эксперимента муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой» с поливочными мешками клены начали гибнуть.
Власти города отметили, что ухудшение состояния кленов связано не с поливочными мешками, а с распространением паутинного клеща.
«Ослабление деревьев связано с другим фактором — распространением паутинного клеща, который особенно активно проявляется в условиях аномально жаркой и сухой погоды. Это, к сожалению, проблема не только для кленов, но и для многих видов зеленых насаждений в городе», — сказали в муниципалитете.
Отмечается, что данное заключение получено от и. о. доцента кафедры защиты растений сельскохозяйственного факультета Кыргызско-Турецкого университета «Манас» Эсенали уулу Таира.
Специалисты МП «Бишкекзеленстрой» обрабатывают зараженные деревья, чтобы остановить распространение вредителя. Обработка ведется поэтапно с учетом погодных условий и санитарных норм.
Власти города благодарят бишкекчан за неравнодушие к зеленым зонам столицы и уверяют, что все мероприятия по уходу за насаждениями направлены на их сохранение и улучшение состояния в условиях сложного климата.