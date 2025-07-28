Сухое дерево может упасть на проезжую часть на Жукеева-Пудовкина в Бишкеке

В Бишкеке на улице Жукеева-Пудовкина возле СИЗО-1 стоит сухое дерево, которое может упасть в любой момент. Об этом 24.kg сообщили очевидцы.

По их словам, дерево абсолютно сухое с надломом у корней и при следующем сильном ветре может упасть на проезжую часть.

Кстати, 17 июля сухое дерево упало на припаркованный автомобиль на пересечении проспекта Чингиза Айтматова и улицы Гагарина. А 20 июля то же самое произошло на пересечении улиц Баялинова и Абдрахманова.

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