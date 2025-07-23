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Агент 024

В Бишкеке сломали саженцы на улице Московской

В Бишкеке на пересечении улиц Московской и Панфилова снова сломали молодые деревья. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, саженцы стоят надломленными уже несколько дней.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg
«Утром иду на работу, вечером с работы — сердце кровью обливается при их виде. Несколько дней они такие стоят», — рассказал горожанин.

Ранее в столице уже несколько раз ломали саженцы. Так, на бульваре Эркиндик испортили 28 берез. Подозреваемого задержали. В микрорайоне «Улан-2» тоже повредили несколько деревьев. Пресс-служба мэрии сообщила, что они дикорастущие и не находились на балансе муниципалитета, их обрезали в связи с ремонтом электрических кабелей.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/337194/
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