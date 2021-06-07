В Кара-Кульджинском районе проходит мирный марш в поддержку Асылбека Жээнбекова

В Кара-Кульджинском районе Ошской области проходит мирный марш в поддержку арестованного по решению суда бывшего торага Жогорку Кенеша и брата экс-президента Сооронбая Жээнбекова Асылбека. Видео в соцсетях опубликовал пользователь Баястан Ноябидинов.

Земляки и сторонники экс-спикера парламента требуют прекратить политические гонения и освободить Асылбека Жээнбекова.

Как отмечают организаторы, маршрут мирного марша — от села Биймырза до центра района. В акции принимают участие около 200 человек.

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. Произошло несколько громких арестов. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов и Талант Узакбаев водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда также арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Защита бывшего спикера парламента Асылбека Жээнбекова подала апелляционную жалобу в Бишкекский городской суд.