В Кыргызстане статистика туризма пока несовершенна. Об этом 24.kg сообщила заместитель директора департамента туризма при Министерстве экономики Кыял Кенжематова.

По ее словам, до 2020 года сфера туризма развивалась динамично.

Число иностранных граждан, посетивших Кыргызстан и подпадающих под классификацию ЮНВТО (Всемирной туристской организации), превысило 8,5 миллиона человек.

«В классификацию ЮНВТО обычно входят туристы. Однако в нашей стране статистика туризма еще несовершенна, поэтому определить точное их число сложно. Думаю, оно варьируется в пределах 5 миллионов», — сказала Кыял Кенжематова.

«Действующие рекомендации по статистике туризма ЮНВТО у нас не внедрены, есть расхождения с официальными данными, подсчетами департамента туризма и Погранслужбы. В ближайшее время, думаю, этот вопрос нам удастся решить совместно с Нацстаткомом», — добавила она.

В 2020 году число граждан, прибывших из-за рубежа в КР, составило чуть больше 2 миллионов. «Однако туристов среди них практически не было из-за ограничений въезда», — отметила Кыял Кенжематова.

Из-за ситуации с коронавирусом в мире потока туристов в Кыргызстан в 2021 году туроператоры не ждут.

Иссык-кульские отели и гостевые дома смогут выжить за счет того, что увеличены рейсы в Тамчи из разных регионов России. Что касается отдаленных регионов, то прогнозы неутешительные.