Почему курага разных цветов, а баткенский рис сорта «Ак-Турпак» после сбора два года хранят в специальных емкостях перед продажей, узнали авторы передачи KIXX TRAVEL во время путешествия в самую молодую область Кыргызстана. Их удивило трепетное отношение к традициям баткенцев. Новый эпизод они выложили на своем YouTube-канале.

Съемочная бригада побывала в гостях у известного ремесленника, который изготавливает музыкальные инструменты и играет на них, спели с ним «Катюшу», заехали на фруктовый базар, а также не удержались от покупки шерстяного ковра с национальными узорами.

«Покупки на юге — это не просто товарно-денежные отношения. Это целый обряд, в котором можно поспорить, поторговаться, а по завершении сделки обязательно ударить по рукам», — отмечают авторы.

Проект запустили осенью 2018 года, чтобы создать путеводитель-шпаргалку для каждого путешественника.

«Чтобы он мог поехать по стопам нашего проекта не только на озера Кыргызстана, но и подняться на горные вершины, узнав при этом исторические памятники и, конечно же, увидеть красоту природы», — отмечается на канале.

В планах создателей проекта проехать не только по красивейшим местам республики, но и побывать в других странах СНГ.