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Общество

220 туристических объектов пустовало на Иссык-Куле во время сезона-2020

Во время нынешнего сезона на Иссык-Куле 220 туристических объектов не смогли работать из-за отсутствия клиентов. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель полномочного представителя правительства в регионе Эльчибек Джантаев.

По его словам, работали и принимали гостей 313 туристических объектов и зон отдыха.

«Зимой у нас вообще не было туристов. В 2019 году Иссык-Куль принял 1 миллион 268 туристов, из них 212 тысяч — иностранцы. В этом году надеялись только на внутренних туристов. Но из-за сложной эпидемиологической ситуации количество отдыхающих существенно сократилось. Более 200 туристических объектов на побережье не открылись вовсе», — проинформировал Эльчибек Джантаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163852/
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